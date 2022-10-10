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Факти / Надзвичайні події

Окупанти ракетами обстріляли Очаків: пошкоджено вісім будинків, є поранений

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти ракетами обстріляли Очаків: пошкоджено вісім будинків, є поранений
Фото: Unsplash

Ввечері, 9 жовтня, з акваторії Чорного моря російський ворог завдав ракетного удару в напрямку Очакова Миколаївської області. Там пошкоджено вісім будинків, поранено одного цивільного.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

З Градів і ствольної артилерії окупанти обстрілювали Куцурубську громаду на Миколаївщині з напрямку Кінбурнської коси. На щастя, без людських втрат.

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Також ворог не полишає спроб проводити розвідку позицій наших військових, а для цього використовує безпілотники-шпигуни. В Миколаївському районі наші військові збили два БПЛА Орлан-10.

В Оперативному командуванні Південь наголошують, що у Чорному морі перебувають 11 російських кораблів поблизу узбережжя Криму, кількість ракетоносіїв на чергуванні ворог різко збільшив до шести, з яких два – підводні. На Україну спрямовано 40 ракет Калібр.

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