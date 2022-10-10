Жовтень, 10 в 9:22

У Києві знову повідомляють про вибухи. Це вже вдруге за ранок.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що столиця під атаками російських терористів. За його словами, ракети вразили об’єкти в центрі міста (в Шевченківському районі) та в Солом’янському районі.

– Я звертаюся до всіх мешканців столиці: під час тривоги перебувайте в укриттях. У місто, якщо немає гострої необхідності, сьогодні краще не в’їжджати. Про це ж прошу і жителів передмість – не їхати сьогодні в столицю.

Також Віталій Кличко додав, що центральні вулиці Києва перекрили правоохоронці, працюють рятувальні служби.

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Нагадаємо, вранці 10 жовтня у Києві вже лунали вибухи у центрі міста. За інформацією ДСНС, є травмовані та загиблі.