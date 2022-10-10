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Факти / Надзвичайні події

З’явилося відео моменту влучання ракети в житлову багатоповерхівку в Запоріжжі

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
З’явилося відео моменту влучання ракети в житлову багатоповерхівку в Запоріжжі

Вночі російські загарбники завдали потужного ракетного удару по Запоріжжю. Знову ворожа ракета вдарила в житлову багатоповерхівку.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ у соцмережах.

Внаслідок прямого влучання зруйновано цілий під’їзд, сталася пожежа. На місці працюють усі рятувальні служби.

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У соцмережах опублікували відео прямого ракетного влучання у житлову багатоповерхівку, де в цей час спали люди.

Також з’явилося відео наслідків влучання ракети у будинок.

Нагадаємо, що близько 02:00 ночі російські окупанти завдали цілеспрямованого ракетного удару по місту. За повідомленнями голови Запорізької міськради Анатолія Куртєва, внаслідок обстрілу загинула одна людина. Ще п’ятеро людей постраждали. Серед постраждалих – одна дитина.

Фото: Запоріжжя.ІНФО

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