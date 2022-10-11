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Факти / Надзвичайні події

На Одещині чутно вибухи – що відомо

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Потребує перевірки
На Одещині чутно вибухи – що відомо
Фото: Depositphotos

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на території Одеської області. Наразі в області діє повітряна тривога.

За словами очевидців, у небо здійнявся стовп диму. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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