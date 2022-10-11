На Одещині чутно вибухи – що відомо
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Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на території Одеської області. Наразі в області діє повітряна тривога.
За словами очевидців, у небо здійнявся стовп диму. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-му добу.
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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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