Жовтень, 11 в 9:29

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи на території Одеської області. Наразі в області діє повітряна тривога.

За словами очевидців, у небо здійнявся стовп диму. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-му добу.

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За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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