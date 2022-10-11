Вибухи в Хмельницькій області – працює протиповітряна оборона
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що вибухи, які чують жителі області – це робота наших сил протиповітряної оборони.
Нині в Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу.
– У Хмельницькій області чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях! – наголосив Гамалій.
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Згодом Гамалій уточнив, що ППО збила іранський дрон-камікадзе Shahed-136.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: Повітряні сили ЗСУ