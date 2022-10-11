Жовтень, 11 в 10:05

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що вибухи, які чують жителі області – це робота наших сил протиповітряної оборони.

Нині в Хмельницькій області оголошено повітряну тривогу.

– У Хмельницькій області чути вибухи. Працює ППО. Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях! – наголосив Гамалій.

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Згодом Гамалій уточнив, що ППО збила іранський дрон-камікадзе Shahed-136.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 230-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Повітряні сили ЗСУ