Жовтень, 13 в 11:07

Голова поліції Київської області Андрій Нєбитов показав відео влучання іранських дронів Shahed-136 по об’єктах громади Макарівщини.

Відповідне відео Андрій Нєбитов опублікував у Telegram.

На кадрах видно два спалахи у нічному небі. На місці вибухів працює поліція та екстрені служби. А співробітники СБУ фіксує наслідки ворожої атаки.

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За словами Нєбитова, росіяни випустили по Бучанського району три ударні безпілотники.

– Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київщини. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, постраждалих немає, – наголосив очільник поліції Київщини.

За минулу добу зенітники та винищувальна авіація ЗСУ знищили п’ять ударних вертольотів Ка-52, приземлили 17 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 та два ударні безпілотники Zala Ланцет.

Фото: Андрій Нєбитов