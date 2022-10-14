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Застрелили окупанти за допомогу ЗСУ: на Харківщині виявили трьох загиблих жителів

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Застрелили окупанти за допомогу ЗСУ: на Харківщині виявили трьох загиблих жителів
Фото: Офіс генпрокурора

У Харківській області продовжують фіксувати воєнні злочини росіян на деокупованих територіях. Зокрема, виявили тіла трьох загиблих людей у звільненому селищі міського типу Куп’янськ-Вузловий.

За даними Офісу генерального прокурора, один із загиблих — житель, якого поховав товариш на території домоволодіння.

Чоловік розповів, що 21 вересня російський військовий вистрілив у голову українця через те, що той допомагав ЗСУ та повідомляв місця дислокації окупантів.

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Фото: Офіс генпрокурора

На узбіччі дороги виявили ще два тіла — чоловіка та жінки. За попередньою версією слідства, загиблі потрапили під мінометний обстріл російських загарбників.

Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України). За злочин передбачено до 15 років тюремного ув’язнення або довічне позбавлення волі.

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Джерело: Офіс генпрокурора
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