Жовтень, 15 в 12:28

15 жовтня жителі Київської області можуть чути вибухи. Про це попередили в Київській обласній військовій адміністрації.

Звуки вибухів може бути чутно у громадах Бучанського, Вишгородського та Броварського районів.

Причина вибухів у Київській області 15 жовтня – робота саперів. Вони проводитимуть планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

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Нагадаємо, зранку під час повітряної тривоги на Київщині пролунали вибухи.

За словами голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби, російські окупанти завдали ракетних ударів по одній із громад Київщини.

Він закликав жителів регіону впродовж дня максимально економити електроенергію, оскільки після обстрілу об’єкта енергетичної інфраструктури є серйозні наслідки.