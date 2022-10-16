Жовтень, 16 в 18:04

У Полтавській області найближчим часом можуть лунати потужні вибухи. Це пов’язано з тим, що на території Пришибської громади планують знешкодити залишки ворожої ракети.

– 16 жовтня на території Пришибської громади протягом наступної години буде проведено знешкодження залишків ракети. Якщо почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій! Все буде Україна, – попередив очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Однак варто зазначити, що якщо ви почуєте звуки вибухів під час повітряної тривоги, тоді потрібно негайно прямувати до найближчого укриття.

Жителів закликають зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації, зокрема, обласним військовим адміністраціям, Генеральному штабу ЗСУ або Міністерству оборони України.