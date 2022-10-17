Жовтень, 17 в 11:16

Вранці окупанти завдали по інфраструктурі Одеської області ракетного удару з літака.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Відомо, що росіяни випустили ракету Х-59 з літака Су-35. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

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А вночі ворог намагався обстріляти територію області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Проте підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили шість таких безпілотників.

Раніше повідомлялося, що українські сили ППО минулої доби за годину знищили дев’ять дронів-камікадзе Shahed-136.