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Російський літак зранку випустив по Одещині ракету Х-59, є руйнування

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Російський літак зранку випустив по Одещині ракету Х-59, є руйнування
Фото: Getty Images

Вранці окупанти завдали по інфраструктурі Одеської області ракетного удару з літака.

Про це повідомили в Оперативному командуванні Південь.

Відомо, що росіяни випустили ракету Х-59 з літака Су-35. Пошкоджено об’єкт інфраструктури. На щастя, постраждалих немає.

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А вночі ворог намагався обстріляти територію області іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Проте підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ знищили шість таких безпілотників.

Раніше повідомлялося, що українські сили ППО минулої доби за годину знищили дев’ять дронів-камікадзе Shahed-136.

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