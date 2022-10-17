Жовтень, 17 в 11:52

Сьогодні, 17 жовтня, жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів.

У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про планові розмінування в регіоні.

Зокрема, вибухи чути на території Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.

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– На Київщині працюють сапери ДСНС – можливо чути звуки вибухів. Сьогодні, 17 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі потреби, – розповіли в ОВА.

Жителів області просять бути обачними, зберігати спокій та отримувати інформацію з офіційних джерел.

Джерело: Київська ОВА