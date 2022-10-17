У Києві та області лунають вибухи: у ДСНС назвали причину
Фото: ДСНС
Сьогодні, 17 жовтня, жителі Києва та області можуть чути звуки вибухів.
У Київській обласній військовій адміністрації повідомляють про планові розмінування в регіоні.
Зокрема, вибухи чути на території Броварського, Бучанського та Вишгородського районів.
Зараз дивляться
– На Київщині працюють сапери ДСНС – можливо чути звуки вибухів. Сьогодні, 17 жовтня, проводитимуться планові роботи з розмінування та знешкодження вибухонебезпечних предметів у разі потреби, – розповіли в ОВА.
Жителів області просять бути обачними, зберігати спокій та отримувати інформацію з офіційних джерел.
Джерело: Київська ОВА