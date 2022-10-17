Українська ППО збила три крилаті ракети, які летіли на Київ

Жовтень, 17 в 14:15

У Києві знову повідомляли про вибухи після після оголошення повітряної тривоги 17 жовтня.

Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Оліщук повідомив, що усі три крилаті ракети, що летіли на Київ, були збиті нашими ППО.

Раніше пресслужба Київської обласної військової адміністрації попереджувала, що 17 жовтня на Київщині заплановані роботи з розмінування.

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Через це мешканці Броварського, Бучанського та Вишгородського районів області можуть почути звуки вибухів.

— Звертаємося до жителів регіону – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації тільки з офіційних джерел! – зазначили у КОВА.

Сьогодні із самого ранку по Києву Росія завдала п’ять ударів дронами-камікадзе: по житловому будинку та енергетичних об’єктах столиці.

Спочатку повідомлялося, що з-під завалів будинку дістали 18 людей. Рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що війна в Україні триває 236 днів.