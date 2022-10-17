Всі люди, які мешкали у будинку, врятовані або загинули: ДСНС про атаку дронів на Київ

Жовтень, 17 в 19:00

У ДСНС сподіваються, що більше не виявлять загиблих на місці руйнування будинку у Києві після атаки дронів-камікадзе 17 жовтня.

Про це заявила речниця ГУ ДСНС у місті Києві Світлана Водолага.

— Внаслідок ворожого обстрілу з використанням дронів-камікадзе, один з яких влучив у житловий будинок, ми маємо чотирьох загиблих, 19 людей ми врятували. Поки що розбір завалів триває, але ми сподіваємося, що більше нікого не знайдемо (загиблих. – Ред.). Бо всі люди, які мешкали, або ми їх врятували, або вони загинули.

Вона розповіла, що рятувальники працювали за нульової видимості, адже коли влучили у житловий будинок, сталося руйнування, і відразу пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням.

Зараз дивляться

За словами Водолаги, хоча це ще встановлюватимуть експерти, але візуально будинок відновленню не підлягає.

У понеділок, 17 жовтня, у Шевченківському районі Києва пролунала серія вибухів.

Пізніше міський голова столиці Віталій Кличко підтвердив п’ять влучань дронів-камікадзе з 28 іранських безпілотників, що летіли на Київ.