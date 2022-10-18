Жовтень, 18 в 19:57

Мешканця Дніпра підозрюють у вбивстві 13-річного хлопця, з родиною якого у нього був конфлікт.

За даними слідства, у серпні 2022 року чоловік зайшов до домоволодіння, де на той час перебував хлопець. Переконавшись у відсутності батьків, підозрюваний вистрілив з вогнепальної зброї у дитину та наніс численні удари ножем по тілу. Від отриманих травм хлопець помер на місці.

Вистрілив у дитину та пошматував ножем: у Дніпрі чоловік жорстоко вбив 13-річного хлопця / 4 фотографии

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного та у гаражному приміщенні було вилучено гранати, пістолети, набої і холодну зброю.

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За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів без передбаченого законом дозволу (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України).