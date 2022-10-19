Жовтень, 19 в 9:58

В Одеській області міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, до якого прийшли з ордером на обшук співробітники СБУ, намагався влаштувати бійку під час слідчих дій.

Про це повідомив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.

– Незважаючи на наявність ордера, мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – наділи на нього кайданки. Жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, не було, – наголосив він.

Тому, за його словами, поліція відкрила проти нього провадження за фактом нападу на співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків.

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Дехтяренко також пояснив, що обшуки в кабінеті Граждана проводилися в рамках двох проваджень – за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Спікер СБУ сказав, що Граждана, який балотувався на виборах від проросійської ОПЗЖ, “підозрюють у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетних обстрілів”, а під час обшуку мали вилучити документи, які підтверджують протиправні дії.

– В умовах, коли справжні герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих “князьків” наживатися на війні та людському горі матимуть швидку оцінку правоохоронних органів, – додав Дехтяренко.

Сам Граждан на своїй сторінці у Facebook звинувачував СБУ у застосуванні сили та опублікував кілька відео.

На одному з них чітко видно, що мер кричить і штовхає співробітників СБУ, тому вони змушені були його просто скрутити та надіти кайданки.

Фото: Віталій Граждан

Джерело: Гордон