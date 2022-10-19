У Білгороді-Дністровському мер провокував бійку з працівниками СБУ під час обшуку в кабінеті
В Одеській області міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан, до якого прийшли з ордером на обшук співробітники СБУ, намагався влаштувати бійку під час слідчих дій.
Про це повідомив спікер Служби безпеки України Артем Дехтяренко.
– Незважаючи на наявність ордера, мер намагався перешкодити правоохоронцям і провокував бійку. Щоб запобігти зриву слідчо-процесуальних дій, співробітники СБУ застосували передбачений законом захід – наділи на нього кайданки. Жодних ознак фізичного насильства, незважаючи на всі провокації мера, не було, – наголосив він.
Тому, за його словами, поліція відкрила проти нього провадження за фактом нападу на співробітників СБУ під час виконання службових обов’язків.
Дехтяренко також пояснив, що обшуки в кабінеті Граждана проводилися в рамках двох проваджень – за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) та ч. 1, 2 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.
Спікер СБУ сказав, що Граждана, який балотувався на виборах від проросійської ОПЗЖ, “підозрюють у махінаціях, пов’язаних із відшкодуванням збитків, завданих одному з об’єктів району внаслідок ракетних обстрілів”, а під час обшуку мали вилучити документи, які підтверджують протиправні дії.
– В умовах, коли справжні герої України гинуть на фронті, захищаючи Батьківщину, будь-які спроби місцевих “князьків” наживатися на війні та людському горі матимуть швидку оцінку правоохоронних органів, – додав Дехтяренко.
Сам Граждан на своїй сторінці у Facebook звинувачував СБУ у застосуванні сили та опублікував кілька відео.
На одному з них чітко видно, що мер кричить і штовхає співробітників СБУ, тому вони змушені були його просто скрутити та надіти кайданки.
Фото: Віталій Граждан
Джерело: Гордон