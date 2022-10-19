Працює ППО, збито дрон-камікадзе: що відомо про вибухи у Чернігові
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У Чернігові чути потужні вибухи під час повітряної тривоги.
Оновлено 19 жовтня о 15:00. Відомо, що працює протиповітряна оборона, а також зафіксовано знищення дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.
– Увага! Маємо вибух Shahed-136 у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях, – повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.
Оновлено 19 жовтня о 14:38. Варто зазначити, що у Чернігівській області розпочалася повітряна тривога 19 жовтня о 13:08.
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