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Працює ППО, збито дрон-камікадзе: що відомо про вибухи у Чернігові

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Підтверджено
Працює ППО, збито дрон-камікадзе: що відомо про вибухи у Чернігові
Фото: Depositphotos

У Чернігові чути потужні вибухи під час повітряної тривоги.

Оновлено 19 жовтня о 15:00. Відомо, що працює протиповітряна оборона, а також зафіксовано знищення дрона-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва.

– Увага! Маємо вибух Shahed-136 у Чернігові. Працює ППО. Залишайтесь в укриттях, – повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Оновлено 19 жовтня о 14:38. Варто зазначити, що у Чернігівській області розпочалася повітряна тривога 19 жовтня о 13:08.

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