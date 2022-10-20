Забирають чайники і холодильники: російські окупанти грабують Енергодар

Жовтень, 20 в 19:45

Російські загарбники починають втікати з тимчасово окупованого Енергодару на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України у Херсонській та Запорізькій областях.

Разом з тим відомо, що російські військові та представники окупаційної влади вивозять викрадене в українців майно, зокрема, холодильники, телевізори, меблі та інше.

– Паніка, страх та очікування поразки, які охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли до Енергодару. З осередків компактного проживання російських військових і окупаційної адміністрації міста почали вивозити награбоване майно, – йдеться у повідомленні Енергоатому.

Зокрема, вдалося зафіксувати масове пограбування готелю Скіфський в окупованому Енергодарі. Окупанти виносили до автобусів та вантажівок чайники, холодильники, пральні машини та інші побутові речі.

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– Евакуація з пограбунком або фактично дозволене черговим указом Путіна мародерство під прикриттям введеного ним “воєнного стану” на тимчасово окупованих Росією українських територіях, – вважають у СтратКом ЗСУ.

Джерело: СтратКом ЗСУ