Жовтень, 21 в 14:12

В тимчасово окупованому Херсоні ліквідували кремлівського пропагандиста Олега Клокова, який працював на Першому каналі, Москва 24 та Russia Today.

Про це повідомив український журналіст та блогер Денис Казанський.

За його словами, пропагандист загинув внаслідок удару Збройних сил України по російській переправі в окупованому Херсоні.

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Олег Клоков допомагав окупаційній адміністрації робити у Херсоні пропагандистський телеканал.

– А працював би вдома в Росії – був би живим і здоровим, – написав Денис Казанський.

Пропагандистський Telegram-канал Readovka із посиланням на місцеву окупаційну владу пише, що Клоков працював на новоствореному каналі Таврія. А ще внаслідок удару ЗСУ по херсонській переправі загинуло чотири людини, ще 13 отримали поранення.

Російські пропагандисти стверджують, що Сили оборони України завдали ракетного удару з РСЗВ HIMARS по Антонівському мосту.

Своєю чергою речниця пресцентру ОК Південь Наталя Гуменюк повідомила, що на момент удару на мосту не могло бути цивільних, оскільки це сталося в комендантську годину.

Проте вона підтвердила, що ЗСУ тримають міст під вогневим контролем.

– Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година і дуже суворі заходи вживаються до тих, хто її може порушити. Цивільних там не було, – наголосила Наталя Гуменюк.



За її словами, росіяни можуть готувати картинку, начебто ЗСУ обстрілює мирне населення, хоча насправді це – не так.

Фото з відкритих джерел