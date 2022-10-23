Жовтень, 22 в 22:06

У Києві суд арештував трьох учасників дорожнього конфлікту, через який вбили військовослужбовця.

Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.

Один із учасників конфлікту, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників за хуліганські дії знаходяться під вартою без права внесення застави.

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У поліції нагадали, що правоохоронці отримали повідомлення про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова.

– На місці події з’ясувалось, що між водіями Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські затримали учасників нападу та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, а відносно водія за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України.

Зараз зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.