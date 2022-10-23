Побиття зі стріляниною: у Києві заарештовано трьох підозрюваних у вбивстві військового
У Києві суд арештував трьох учасників дорожнього конфлікту, через який вбили військовослужбовця.
Про це повідомив Відділ комунікації поліції Києва.
Один із учасників конфлікту, який підозрюється в умисному вбивстві, та двоє його спільників за хуліганські дії знаходяться під вартою без права внесення застави.
У поліції нагадали, що правоохоронці отримали повідомлення про дорожній конфлікт зі стріляниною на проспекті Глушкова.
– На місці події з’ясувалось, що між водіями Hyundai та Lexus виник конфлікт щодо першочерговості проїзду на дорозі. В ході суперечки пасажири Lexus побили чоловіка, а керманич здійснив постріл у бік опонента. У результаті події військовослужбовець, 1988 року народження, помер на місці, – йдеться у повідомленні.
Поліцейські затримали учасників нападу та розпочали кримінальні провадження відносно двох пасажирів Lexus за ч. 4 ст. 296 – хуліганство, а відносно водія за ч. 1 ст. 115 – умисне вбивство Кримінального кодексу України.
Зараз зловмисникам повідомлено про підозру, а судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває.