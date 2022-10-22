Жовтень, 22 в 10:41

На Кіровоградщині ворожі ракети влучили по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Очільник області звернувся до керівників усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, та жителів суттєво скоротити споживання електроенергії.

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