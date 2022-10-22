РФ ракетами атакувала енергетичні об’єкти на Кіровоградщині
Фото: Pixabay
На Кіровоградщині ворожі ракети влучили по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
Очільник області звернувся до керівників усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, та жителів суттєво скоротити споживання електроенергії.
Зараз дивляться
– Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади! – наголосив Андрій Райкович.