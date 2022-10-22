Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

РФ ракетами атакувала енергетичні об’єкти на Кіровоградщині

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ ракетами атакувала енергетичні об’єкти на Кіровоградщині
Фото: Pixabay

На Кіровоградщині ворожі ракети влучили по важливих енергетичних об’єктах у Кропивницькому та Голованівському районах.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Очільник області звернувся до керівників усіх підприємств, особливо до власників великих торговельних об’єктів, мереж, закладів громадського харчування, та жителів суттєво скоротити споживання електроенергії.

Зараз дивляться

– Звертаю вашу увагу, що можливі перебої з постачанням електроенергії. Вимкніть з розеток усі зайві прилади! – наголосив Андрій Райкович.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка