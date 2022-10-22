Жовтень, 22 в 7:53

У Дніпрі під час повітряної тривоги було чути вибухи.

Про це повідомляють у соцмережах.

Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях. Не полишайте укриттів.

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За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, цієї ночі російський ворог гатив по Нікопольському району. Зокрема, росіяни накривали вогнем дві громади – Марганецьку та Нікопольську.

За попередньою інформацією, людей не зачепило.

Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив із РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.

Також обірвані лінії електропередач. Майже 1 000 родин лишилася без світла. На місцях уже працюють енергетики.