У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали вибухи
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У Дніпрі під час повітряної тривоги було чути вибухи.
Про це повідомляють у соцмережах.
Наразі повітряна тривога оголошена у всіх областях. Не полишайте укриттів.
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За словами голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, цієї ночі російський ворог гатив по Нікопольському району. Зокрема, росіяни накривали вогнем дві громади – Марганецьку та Нікопольську.
За попередньою інформацією, людей не зачепило.
Найбільше постраждав Нікополь. По ньому ворог бив із РСЗВ та важкої артилерії. У місті понівечені понад 20 будинків та кілька газогонів.
Також обірвані лінії електропередач. Майже 1 000 родин лишилася без світла. На місцях уже працюють енергетики.