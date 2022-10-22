У Маріуполі менш ніж 8% будинків отримали газ: жителям доводиться користуватися дровами

Жовтень, 22 в 12:28

У Маріуполі російські окупанти анонсували підключення будинків місцевих жителів до газопостачання. Проте лише менш ніж 8% осель отримали газ.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада. У повідомленні йдеться, що з понад 45 тис. приватних будинків лише близько 4 тис. отримали газ.

– Окупанти вчергове намагаються видати бажане за дійсне. Вони анонсували, що будинки маріупольців підключили до газопостачання. Але з понад 2,6 тис. багатоквартирних будинків лише 54 отримали газ. Подібна ситуація і з будинками приватного сектору. З понад 45 тис. будинків лише близько 4 тис. отримали газ. Тобто менше ніж 8%. Але навіть ці цифри окупантів завищені, адже їм треба показати хоч якийсь результат, – запевняють у міськраді.

У міськраді додали, що менше ніж 2% багатоквартирних будинків Маріуполя отримали газ, а більшості жителів досі доводиться користуватися дровами чи підручними матеріалами.

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