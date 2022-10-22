Ворог намагається нас зламати: Зеленський показав наслідки ракетного терору РФ

Жовтень, 22 в 16:01

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного терору Російської Федерації. На його думку, світ може та повинен зупинити постійні атаки окупантів.

– Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу, всім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої, – зазначив глава держави.

Зеленський опублікував знімок, на одному видно лише один з прикладів ракетних ударів російських окупантів.

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