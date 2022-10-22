Ворог намагається нас зламати: Зеленський показав наслідки ракетного терору РФ
Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного терору Російської Федерації. На його думку, світ може та повинен зупинити постійні атаки окупантів.
– Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу, всім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої, – зазначив глава держави.
Зеленський опублікував знімок, на одному видно лише один з прикладів ракетних ударів російських окупантів.
– На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор, – переконаний президент України.