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Факти / Надзвичайні події

Ворог намагається нас зламати: Зеленський показав наслідки ракетного терору РФ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Ворог намагається нас зламати: Зеленський показав наслідки ракетного терору РФ
Фото: Факти ICTV

Президент України Володимир Зеленський показав наслідки ракетного терору Російської Федерації. На його думку, світ може та повинен зупинити постійні атаки окупантів.

– Агресор продовжує тероризувати нашу країну. З ночі ворог здійснив масовану атаку: 36 ракет, більшість яких збито. Дякую всім службам ППО за роботу, всім енергетикам і службам, які працюють зараз на місцях влучання та відновлюють нашу інфраструктуру. Ви – наші герої, – зазначив глава держави.

Зеленський опублікував знімок, на одному видно лише один з прикладів ракетних ударів російських окупантів.

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– На фото лише один із прикладів того, як ворог намагається нас зламати. Це підлі удари по критично важливих об’єктах. Характерна тактика терористів. Світ може і повинен зупинити цей терор, – переконаний президент України.

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