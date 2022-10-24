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На Філіппінах літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги: 173 людини на борту евакуювали

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
аварія Korean Air
Фото: Getty Images

Пасажирський літак компанії Korean Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в аеропорту на Філіппінах.

Літак Airbus A330, який виконував рейс із Інчхона (Південна Корея), двічі намагався приземлитися через погану погоду. Йому це вдалося зробити з третьої спроби, але він вилетів за межі злітно-посадкової смуги, йдеться у заяві Korean Air Lines Co.

На борту літака перебували 162 пасажири та 11 членів екіпажу. Пасажирів евакуювали на рятувальних трапах літака.

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— Усі пасажири в безпеці та перебувають під наглядом наземного персоналу, — йдеться в заяві філіппінського авіаційного агентства.

Там додали, що серйозних травм присутні на борту літака не дістали, але у деяких пасажирів легкі синці.

На опублікованих знімках та відео видно, що передня частина літака частково відірвана, але авіакомпанія та авіаційне агентство наразі не надали деталей щодо ушкоджень.

В Управлінні цивільної авіації Філіппін повідомили, що через інцидент аеропорт на острові Моктан у провінції Себу закрили на невизначений термін.

Літаки перенаправляються до прилеглих аеропортів або повертають до пунктів відправлення. Інші південнокорейські компанії, які виконують рейси до Себу, змінили розклад.

Джерело: AP News
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