На Філіппінах літак вилетів за межі злітно-посадкової смуги: 173 людини на борту евакуювали

Пасажирський літак компанії Korean Air вилетів за межі злітно-посадкової смуги під час посадки в аеропорту на Філіппінах.

Літак Airbus A330, який виконував рейс із Інчхона (Південна Корея), двічі намагався приземлитися через погану погоду. Йому це вдалося зробити з третьої спроби, але він вилетів за межі злітно-посадкової смуги, йдеться у заяві Korean Air Lines Co.

На борту літака перебували 162 пасажири та 11 членів екіпажу. Пасажирів евакуювали на рятувальних трапах літака.

Там додали, що серйозних травм присутні на борту літака не дістали, але у деяких пасажирів легкі синці.

На опублікованих знімках та відео видно, що передня частина літака частково відірвана, але авіакомпанія та авіаційне агентство наразі не надали деталей щодо ушкоджень.

Local responders clear Korean Air plane that crash landed after it overshot the runway at the Mactan Cebu International Airport late Sunday night. Nagiel Bañacia/Lapu-Lapu City tDRRMO | via @ryanmacasero pic.twitter.com/aZctmGBZkb

— Rappler (@rapplerdotcom) October 24, 2022