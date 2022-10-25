Жовтень, 25 в 8:32

На околицях тимчасово окупованого Луганська горить одна із шахт. За інформацією місцевих Telegram-каналів, спалахнула масштабна пожежа.

За попередньою інформацією, загорілась шахта Луганська 1 в окупованому селищі Ювілейне (з 2016 року має назву Катеринівка).

Місцеві жителі пишуть, що з боку шахти чути звуки вибухів.

Зараз дивляться

Селище розташоване за 2,5 км на захід від самого Луганська. Шахта, де спалахнула пожежа, не працює з 2014 року через російську окупацію.

Ювілейне на карті

Раніше ізраїльський офіцер розповів, як Україна буде звільняти Донецьк та Луганськ. Він нагадав, що Росії не вдалася тактика бліцкригу (план ведення швидкоплинної війни – Ред.), про яку вона спочатку заявляла.

Весь світ побачив, що РФ не спроможна на бліцкриг, а от Україна може таке здійснити.

Фото: Інцидент Луганськ