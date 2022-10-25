На Херсонщині росіяни обстріляли автомобіль: двоє загиблих, поранено 5-річну дитину

Жовтень, 25 в 12:24

На Херсонщині на блокпосту біля Нечаєва російські військові обстріляли цивільний автомобіль. Загинули двоє людей, також поранена п’ятирічна дитина, повідомив мер Олешок Євген Рищук.

– Вчора в Олешківській ТГ нелюди розстріляли машину з жителями Олешок (не зупинилися на вимогу окупантів) – осколкові поранення. Двоє загиблих – один помер на місці, друга – на операційному столі. Дівчинка 5 років з ампутацією пальця кисті жива, – написав він соцмережі.

За його словами, дитина зараз знаходиться в лікарні, але подробиць про її стан поки не знає.

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Про саму стрілянину Рищук дізнався від місцевої жительки, яка зателефонувала йому серед ночі і повідомила, що її родичі потрапили під обстріл.

– Начебто на одному з російських блокпостів, в районі Нечаєва, військові почали зупиняти авто, а вони не зупинились. Наразі відомо про загиблого водія – молодого хлопця. Він помер на місці. Пасажирка померла у лікарні, – розповів він.

За даними Генштабу, за останні дні підтверджено знищення п’яти одиниць озброєння і військової техніки та до 110 військовослужбовців окупаційних військ у Запорізькій та Херсонській областях.