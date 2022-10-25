Жовтень, 25 в 11:57

Очевидці повідомляють про звуки стрілянини на Київщині, близько від столиці. Можливо, збивають іранські дрони Shahed-136, але офіційно підтвердження немає.

За даними ЗМІ, на півночі Київської області зі стрілецької зброї намагаються збити дрони-камікадзе.

Перед цим телеграм-канали писали про нібито запуси безпілотників з боку Білорусі.

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Також пишуть, що дрони бачили в районі Броварів та Боярки.

Наразі повітряна тривога триває. У Київській області чути вибухи, які можуть свідчити про роботу нашої ППО.

Також це можуть бути навчання саперів, про які влада попереджала.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 244-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Виалій Кличко