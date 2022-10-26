Схопили за горло та почали душити: у Києві у матері військовополоненого вкрали 380 тис. грн

Жовтень, 26 в 19:36

26 жовтня затримано двох осіб, які душили та пограбували матір військовополоненого.

Зазначається, що 25 жовтня о 13:50 до поліції надійшло повідомлення від жінки 1959 р.н. щодо нападу на неї у хостелі в Дарницькому районі, де вона працює адміністратором. Невідомий чоловік схопив її за горло та почав душити аж до втрати нею свідомості. У потерпілої вкрали близько 380 тис. гривень, які вона зберігала при собі.

– Як з’ясувалося, син потерпілої, прикордонник, з 24.02.2022 перебуває в полоні в російських окупантів. У зв’язку з цим жінка отримувала від держави соціальні виплати. Ці кошти вона планувала розмістити на депозитному рахунку у банку, – йдеться у повідомленні Київської міської прокуратури.

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Правоохоронці встановили та затримали в порядку ст. 208 КПК України двох чоловіків 1997 р.н. та 1975 р.н. які мешкали у цьому ж хостелі. Під час огляду у ванній кімнаті були знайдені та вилучені кошти потерпілої.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів.

За вчинене чоловікам загрожує покарання до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.