Відніс до городу та зґвалтував: на Київщині вирок кривднику 8-річної дівчинки залишили без змін

Жовтень, 27 в 16:51

Прокуратура Київської області відстояла в апеляції вирок ґвалтівнику 8-річної дівчинки. Подія сталася у серпні 2018 року на території одного із сіл Білоцерківського району. Тоді засуджений прийшов додому до знайомої, де перебували її діти. Скориставшись відсутністю господарки, він схопив 8-річну дівчинку та відніс її до городу, де зґвалтував. Все відбулося на очах її 5-річного брата.

Чоловік заперечував свою провину, але прокурор у суді першої інстанції повністю довів його причетність. У листопаді 2021 року Білоцерківський міськрайонний суд виніс вирок – 15 років позбавлення волі. Його намагалася оскаржити сторона захисту в апеляційному порядку.

– В суді апеляційної інстанції прокурор навів переконливі доводи законності та обґрунтованості даного вироку, а також відповідності призначеного покарання тяжкості вчиненого злочину. Заслухавши доводи сторін, Київський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисника, а вирок суду першої інстанції без змін, – йдеться у повідомленні Київської обласної прокуратури.

Джерело: Прокуратура Київської області