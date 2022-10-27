Знімав оголену на телефон: на Львівщині чоловік розбещував 9-річну дівчинку

Жовтень, 27 в 17:31

У Львівській області засудили до 9 років ув’язнення 45-річного уродженця Яворівського району за виготовлення дитячої порнографії та розбещення 9-річної дівчинки.

Про це повідомили у пресслужі Львівської обласної прокуратури.

– Впродовж січня-лютого цього року засуджений перебував у квартирі своєї знайомої у Львові. Час від часу він залишався один на один із 9-річною дівчинкою. Цілком усвідомлюючи, що поряд малолітня особа, він фотографував її на мобільний телефон “у відверто сексуальній поведінці із оголенням”. Такі зображення – це дитяча порнографія, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обвинувачений систематично вчиняв щодо дівчинки розпусні дії і водночас робив фото та відео на камеру.

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Джерело: Львівська обласна прокуратура