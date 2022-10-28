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Факти / Надзвичайні події

Майже пів млн грн: директора ТОВ під санкціями РНБО підозрюють у заволодінні грошима з держбюджету

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Гроші
Фото: Depositphotos

У Харківській області директора ТОВ, на якого РНБО наклала санкції, підозрюють у заволодінні бюджетними грошима під час будівництва дороги.

За даними Харківської обласної прокуратури, між держпідприємством та ТОВ у 2020 році уклали договір про закупівлю послуг з ремонту дороги на суму майже 45 млн грн.

Однак насправді виявилося, що обсяги та вартість ремонтних робіт не відповідають зазначеним у документі. Директор вніс недостовірні відомості, підписав акти та скріпив печаткою, що стало “підставою” для переказу коштів з держбюджету загалом на майже пів мільйона грн.

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Слідчі повідомили про підозру директору ТОВ за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах, а також службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України).

Громадянину загрожує тюремне ув’язнення до восьми років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років. Наразі триває досудове розслідування.

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