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Викинула немовля в яму вбиральні: у Кривому Розі затримали горе-матір

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Викинула немовля в яму вбиральні: у Кривому Розі затримали горе-матір
Фото: Pexels

У Кривому Розі підозрюють місцеву жительку у вбивстві своєї новонародженої дитини. Жінка після пологів викинула немовля в яму вуличної вбиральні.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура. За даними слідства, раніше громадянку позбавили батьківських прав щодо п’ятьох неповнолітніх дітей.

Слідчі вважають, що вагітна жінка народила живу та здорову дитину за місцем проживання колишнього співмешканця. Після пологів вона викинула немовля в яму вуличної вбиральні. Згодом сусіди помітили тіло мертвої дитини та викликали поліцію.

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Жінку затримали правоохоронці. Наразі слідчі повідомили про підозру громадянці за фактом умисного вбивства своєї новонародженої дитини після пологів (ст. 117 КК України).

Підозрюваній хочуть обрати запобіжний захід – тримання під вартою. Їй загрожує обмеження волі до п’яти років або тюремне ув’язнення на той же термін. Слідчі продовжують встановлювати всі обставини смерті новонародженої дитини.

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