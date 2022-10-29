Жовтень, 29 в 10:55

На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки російських окупаційних військ.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Вчора удень російські окупанти намагалися розвідати підступи до позиції наших військових за допомогою безпілотника. По ворожому дрону бійці Сил оборони відкрили вогонь і вдало його збили.

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З настанням темряви до спостережних постів наших прикордонників вздовж Сіверського Донця з протилежного берега річки намагались підійти дві ворожі групи наземної розвідки.

Прикордонники відкрили вогонь по противнику і зупинили його. Подальших спроб дорозвідки ворог на цьому напрямку не здійснював.

Нагадаємо, що ЗСУ взяли під повний контроль трасу Сватове — Кремінна на Луганщині.