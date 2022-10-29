Жовтень, 29 в 12:48

Російська армія знову обстріляла Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури.

Оновлено о 13:56. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки зруйнована промислова будівля, проте постраждалих немає.

– На щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. В результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля. Сьогоднішня подія вкотре нагадує: треба постійно залишатися пильними та обережними, – зазначив він.

Оновлено о 12:48. Про чергову атаку російської армії на Запоріжжя повідомляє Запорізька ОВА.

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– Увага! Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки, – закликав очільник ОВА Олександр Старух.

Секретар міськради Анатолій Куртєв зазначив, що ворог знову атакує Запоріжжя. За його словами, у місті зафіксовано прильоти.

Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги розпочався у Запорізькій області розпочався сьогодні, 29 жовтня, о 12:11. Також залишається загроза повторних атак.