Зруйнована промислова будівля: що відомо про наслідки ракетної атаки на Запоріжжя
Російська армія знову обстріляла Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури.
Оновлено о 13:56. Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що внаслідок ракетної атаки зруйнована промислова будівля, проте постраждалих немає.
– На щастя, після нової ракетної атаки ворога, усі живі та неушкоджені. В результаті потрапляння, зруйнована промислова будівля. Сьогоднішня подія вкотре нагадує: треба постійно залишатися пильними та обережними, – зазначив він.
Оновлено о 12:48. Про чергову атаку російської армії на Запоріжжя повідомляє Запорізька ОВА.
– Увага! Після невеличкої перерви ворог знову обстріляв Запоріжжя, вдаривши по об’єктах критичної інфраструктури. Наслідки терористичної атаки наразі уточнюються. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, ймовірні повторні атаки, – закликав очільник ОВА Олександр Старух.
Секретар міськради Анатолій Куртєв зазначив, що ворог знову атакує Запоріжжя. За його словами, у місті зафіксовано прильоти.
Варто зазначити, що сигнал повітряної тривоги розпочався у Запорізькій області розпочався сьогодні, 29 жовтня, о 12:11. Також залишається загроза повторних атак.