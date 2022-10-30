В Одесі горе-матір народила дитину в катакомбах: дводенне немовля врятували поліцейські

Жовтень, 30 в 19:56

В Одесі врятували немовля, якому було лише два дні від народження. Матір, яка народила хлопчика прямо в катакомбах, зловживає наркотичними препаратами.

Про це розповіла начальниця Служби у справах дітей Одеської міської ради Юлія Нікандрова. За її словами, поліція робила піший рейд, коли помітили малюка.

– Разом із поліцією врятували дводенного від народження хлопчика. Поліція робила піший рейд. За попередньою інформацією, мати зловживає наркотичними препаратами. Малюка народила прямо в катакомбах. Зараз немовля в безпеці. Яке щастя, що встигли, – наголосила вона.

Нікандрова зазначила, що зараз життю маленького хлопчика нічого не загрожує, він перебуває у безпеці.