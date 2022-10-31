На Київщині є ймовірність повторних обстрілів – Кулеба
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Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів області залишатися в укриттях, оскільки є ймовірність повторних обстрілів з боку РФ.
Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по кільком областям України, зокрема і по Київській.
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В одній із громад Київщини зафіксовано прильоти, деталі невідомі.
Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов також підтвердив небезпеку повторних ракетних ударів.
Він повідомив, що в одному із районів Київщини наша ППО вже збила ворожі ракети, проте є влучанння в будівлі та потерпілі.
– На місці працюють рятувальники та поліція. Фіксуємо наслідки ворожих обстрілів, – наголосив Нєбитов.