Жовтень, 31 в 9:10

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба закликав жителів області залишатися в укриттях, оскільки є ймовірність повторних обстрілів з боку РФ.

Вранці 31 жовтня російські війська завдали масованого ракетного удару по кільком областям України, зокрема і по Київській.

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В одній із громад Київщини зафіксовано прильоти, деталі невідомі.

Керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов також підтвердив небезпеку повторних ракетних ударів.

Він повідомив, що в одному із районів Київщини наша ППО вже збила ворожі ракети, проте є влучанння в будівлі та потерпілі.