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Факти / Надзвичайні події

РФ обстріляла Запоріжжя ракетами: є ураження об’єкта критичної інфраструктури

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
РФ обстріляла Запоріжжя ракетами: є ураження об’єкта критичної інфраструктури
Фото: Depositphotos

Сьогодні зранку Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

Через атаку в місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.

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За словами очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворожі ракети прилетіли в Запоріжжя близько 08:00. За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети з літаків.

– Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється, – наголосив Старух.

А ще він закликав містян бути обережними, адже не виключені повторні удари.

Війна в Україні триває 250-й день.

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