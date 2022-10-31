РФ обстріляла Запоріжжя ракетами: є ураження об’єкта критичної інфраструктури
Сьогодні зранку Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Є влучання в об’єкт критичної інфраструктури.
Про це повідомив голова Запорізької міськради Анатолій Куртєв.
Через атаку в місті виникли відключення енергопостачання. Інформація щодо постраждалих та масштабів пошкоджень уточнюється.
За словами очільника Запорізької ОВА Олександра Старуха, ворожі ракети прилетіли в Запоріжжя близько 08:00. За попередньою інформацією, окупанти випустили ракети з літаків.
– Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури. Тому можливі перебої зі світлом. Постраждалих на цю хвилину не виявлено, всі служби працюють на місцях влучань. Інформація уточнюється, – наголосив Старух.
А ще він закликав містян бути обережними, адже не виключені повторні удари.
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