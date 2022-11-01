Саудівська Аравія готується до ймовірної атаки Ірану – WSJ

Листопад, 01 в 21:44

Саудівська Аравія дізналася про ймовірні плани Ірану напасти на неї, тому країна готується до можливого повномасштабного вторгнення.

Королівство поділилося з Пентагоном розвідувальними даними про плани Ірану атакувати Саудівську Аравію. Про це повідомляє WSJ з посиланням на анонімних представників Саудівської Аравії та США.

У повідомленні йдеться, що Саудівська Аравія, США та декілька інших країн підвищили рівень бойової готовності Збройних сил через ймовірну атаку Ірану.

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Розвідники Саудівської Аравії вважають, що Іран може також напасти на Ірак для відвернення уваги від масових протестів, які відбуваються з вересня 2022 року.

У Раді нацбезпеки Білого дому заявили, що готові відреагувати, якщо Іран таки здійснить повномасштабне вторгнення.