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Факти / Надзвичайні події

У Волновасі пролунав вибух, є влучання по комендатурі і техніці окупантів

Вікторія Гірко, редакторка стрічки, кореспондентка
Потребує перевірки
У Волновасі пролунав вибух, є влучання по комендатурі і техніці окупантів

У тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області пролунав вибух.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на джерела повідомив, що є влучання в ресторанно-готельний комплекс Ахтамар, розташований трасі Донецьк – Маріуполь.

За одними даними, там була комендатура окупантів, за іншими – розташування кадировців. Також повідомляється, що внаслідок вибуху знищено до десяти одиниць техніки загарбників.

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Нагадаємо, днями також повідомлялося, що в окупованому Шахтарську Донецької області горіла нафтобаза російських загарбників.

Тим часом найгарячішою точкою на Донецькому напрямку фронту залишається Бахмут. ЗСУ зміцнюють свої позиції у місті, проте окупанти продовжують обстріли.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Типовий Донецьк

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