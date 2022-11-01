Листопад, 01 в 12:00

У тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області пролунав вибух.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко з посиланням на джерела повідомив, що є влучання в ресторанно-готельний комплекс Ахтамар, розташований трасі Донецьк – Маріуполь.

За одними даними, там була комендатура окупантів, за іншими – розташування кадировців. Також повідомляється, що внаслідок вибуху знищено до десяти одиниць техніки загарбників.

Зараз дивляться

Нагадаємо, днями також повідомлялося, що в окупованому Шахтарську Донецької області горіла нафтобаза російських загарбників.

Тим часом найгарячішою точкою на Донецькому напрямку фронту залишається Бахмут. ЗСУ зміцнюють свої позиції у місті, проте окупанти продовжують обстріли.

Більше про те, що відбувається на фронті, дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Типовий Донецьк