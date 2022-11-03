В Україні викрили організатора схеми продажу автівок, ввезених для потреб ЗСУ

Листопад, 03 в 15:43

Правоохоронці викрили українця, який продавав автомобілі, ввезені на територію країни у вигляді гуманітарної допомоги для потреб Збройних сил України. Вартість вилучених транспортних засобів становить понад 1,6 млн грн.

За даними Офісу генерального прокурора, чоловік налагодив протиправну схему, створивши групу з оголошеннями про асортимент та продаж автомобілів у месенджері Telegram та на сайті OLX.

Під час обшуків приміщень автосалону, які громадянин України використовував для продажу, вилучили сім позашляховиків. Слідчі зафіксували документацію, яка свідчить про ввезення автівок на територію України у вигляді гуманітарної допомоги.

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Слідчі повідомили українцю про підозру за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу). Наразі триває досудове розслідування.