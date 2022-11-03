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Факти / Надзвичайні події

Вбивство на Геловін: в Одесі двоє чоловіків забили знайомого до смерті

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Вбивство на Геловін: в Одесі двоє чоловіків забили знайомого до смерті
Фото: Нацполіція

В Одесі на Геловін двоє чоловіків вбили знайомого. Подія сталася пізно ввечері 31 жовтня в помешканні потерпілого, який приймав у себе гостей.

– Через непорозуміння після вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого спільники до смерті забили господаря і втекли. Тіло померлого наступного дня виявила його родичка та повідомила про це до поліції, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Вбивство на Геловін: в Одесі двоє чоловіків забили знайомого до смерті / 2 фотографии

Чоловіків затримали поліцейські. Ними виявилися двоє 28-річних одеситів. Як з’ясувалося, один із затриманих раніше вже відбував покарання за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

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За скоєне їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

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Джерело: Нацполіція
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