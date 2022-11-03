Листопад, 03 в 18:32

В Одесі на Геловін двоє чоловіків вбили знайомого. Подія сталася пізно ввечері 31 жовтня в помешканні потерпілого, який приймав у себе гостей.

– Через непорозуміння після вживання алкогольних напоїв між чоловіками виник конфлікт, під час якого спільники до смерті забили господаря і втекли. Тіло померлого наступного дня виявила його родичка та повідомила про це до поліції, – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Вбивство на Геловін: в Одесі двоє чоловіків забили знайомого до смерті / 2 фотографии

Чоловіків затримали поліцейські. Ними виявилися двоє 28-річних одеситів. Як з’ясувалося, один із затриманих раніше вже відбував покарання за умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті потерпілого, грабіж та незаконне заволодіння транспортним засобом.

За скоєне їм загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).