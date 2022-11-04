У Харкові затримали зрадницю, яка збирала “податки” з українців для росіян
У Харкові затримали ще одну зрадницю, яка у Куп’янську збирала гроші для окупантів. Після захоплення міста жінка пішла домовлятися про співпрацю з російськими окупантами.
За даними Державного бюро розслідувань, працівниця Куп’янської державної податкової інспекції розповіла російським військовим про своє місце роботи, обіцяючи надати інформацію про місцевих платників податків. За це жінку взяли в окупаційну адміністрацію.
Вона допомагала окупантам вести документообіг, а також збирати “данину” з українців під виглядом “податків”. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова, зазначили у ДБР.
Слідчі дізналися, де ховається колишня працівниця Куп’янської державної податкової інспекції. Жінку затримали та повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).
Тепер громадянці загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.