У Харкові затримали зрадницю, яка збирала “податки” з українців для росіян

Листопад, 04 в 17:09

У Харкові затримали ще одну зрадницю, яка у Куп’янську збирала гроші для окупантів. Після захоплення міста жінка пішла домовлятися про співпрацю з російськими окупантами.

За даними Державного бюро розслідувань, працівниця Куп’янської державної податкової інспекції розповіла російським військовим про своє місце роботи, обіцяючи надати інформацію про місцевих платників податків. За це жінку взяли в окупаційну адміністрацію.

Вона допомагала окупантам вести документообіг, а також збирати “данину” з українців під виглядом “податків”. Після звільнення Куп’янська жінка втекла до Харкова, зазначили у ДБР.

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Слідчі дізналися, де ховається колишня працівниця Куп’янської державної податкової інспекції. Жінку затримали та повідомили про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Тепер громадянці загрожує довічне тюремне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі триває досудове розслідування.