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Факти / Надзвичайні події

На Закарпатті батько-іноземець вкрав дитину у матері та намагався вивезти її за кордон

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Дитина
Фото: Depositphotos

До прикордонників звернулася жінка з повідомленням про викрадення її дворічної дитини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

З’ясувалося, що громадянин Іраку хотів вивезти малечу за кордон без дозволу матері. Для цього він послідував потягом до Угорщини.

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– Чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску Чоп (Дружба). Він планував виїхати потягом до Угорщини. Під час вивчення документів було встановлено, що чоловік  дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці були завчасно проінформовані, тож знайшли чоловіка та передали його Нацполіції.

До речі, мешканця Дніпра підозрюють у вбивстві 13-річного хлопця, з родиною якого у нього був конфлікт.

Джерело: Держприкордонслужба
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