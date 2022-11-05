На Закарпатті батько-іноземець вкрав дитину у матері та намагався вивезти її за кордон

Листопад, 05 в 17:37

До прикордонників звернулася жінка з повідомленням про викрадення її дворічної дитини.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

З’ясувалося, що громадянин Іраку хотів вивезти малечу за кордон без дозволу матері. Для цього він послідував потягом до Угорщини.

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– Чоловік прибув з дитиною у залізничний пункт пропуску Чоп (Дружба). Він планував виїхати потягом до Угорщини. Під час вивчення документів було встановлено, що чоловік дійсно вивозить дівчинку без дозволу матері, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці були завчасно проінформовані, тож знайшли чоловіка та передали його Нацполіції.

До речі, мешканця Дніпра підозрюють у вбивстві 13-річного хлопця, з родиною якого у нього був конфлікт.