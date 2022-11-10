Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини запальними боєприпасами та вдарили з РСЗВ

Листопад, 09 в 22:23

Російські військові обстріляли Есманську громаду на Сумщині запалювальними боєприпасами, а по одному з прикордонних сіл вдарили 20 разів із реактивної системи залпового вогню.

Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький. За його словами, люди залишилися цілими, проте внаслідок обстрілу загорілося поле з кукурудзою. Масштаби пошкодження уточнюються.

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Загалом росіяни спрямували близько 190 снарядів та мін на прикордоння Сумщини. Під обстрілами опинилися Зноб-Новгородська, Хотинська, Краснопільська, Есманська, Миропільська, Шалигинська та Середино-Будська громади.

Зокрема, у Зноб-Новгородській громаді обстріляли село з мінометів – зафіксовано щонайменше вісім вибухів. А у Хотинській громаді два прикордонні села перебували під ворожим вогнем із САУ (шість прильотів).

Майже одночасно окупанти випустили по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав, зазначає очільник Сумської ОВА.