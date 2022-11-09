Листопад, 09 в 20:27

У Кривому Розі прогриміли потужні вибухи під час повітряної тривоги у Дніпропетровській області.

Оновлено о 20:27. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул попередив, що можливе велике розсіювання касетних боєприпасів.

– Кривий Ріг та Криворізький район. Про вибухи. Важливо! Район Лозуватки радіус до 10 км від цього населеного пункту. Найбільш ймовірно Смерч або Торнадо-С. Вибухи в повітрі, можливе велике розсіювання касетних боєприпасів! Дивимось під ноги, доглядаємо за дітьми, не беремо в руки блискучі циліндрики! Будь-яка інформація – телефонуємо 101, 102 та 1520, – наголосив він.

Оновлено о 19:40. Варто зазначити, що станом на 19:40, повітряна тривога лунає у Луганській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях України.