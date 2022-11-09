В Умані чотирирічна дитина випала з вікна, поки мати забирала з садочка старшу
У реанімації Уманської центральної лікарні померла чотирирічна дівчинка, яка випала з вікна четвертого поверху.
В Умані чотирирічна дитина випала з вікна, поки мати забирала з садочка старшу / 2 фотографии
Нещасний випадок стався, коли мати пішла забирати з садочка старшу дитину.
Як встановили правоохоронці, дівчинка, залишившись без нагляду дорослих, вилізла на підвіконня, підставивши табуретку.
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Випала дитина, коли їй вдалося самостійно відчинити вікно.
У поліції зазначають, що родина дівчинки раніше до поля зору правоохоронців не потрапляла й на обліку служби у справах дітей не перебувала.
Слідчі поки що кваліфікували подію за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини.
Джерело: Поліція Черкаської області