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Факти / Надзвичайні події

В Умані чотирирічна дитина випала з вікна, поки мати забирала з садочка старшу

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
В Умані чотирирічна дитина випала з вікна, поки мати забирала з садочка старшу

У реанімації Уманської центральної лікарні померла чотирирічна дівчинка, яка випала з вікна четвертого поверху.

В Умані чотирирічна дитина випала з вікна, поки мати забирала з садочка старшу / 2 фотографии

Нещасний випадок стався, коли мати пішла забирати з садочка старшу дитину.

Як встановили правоохоронці, дівчинка, залишившись без нагляду дорослих, вилізла на підвіконня, підставивши табуретку.

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Випала дитина, коли їй вдалося самостійно відчинити вікно.

У поліції зазначають, що родина дівчинки раніше до поля зору правоохоронців не потрапляла й на обліку служби у справах дітей не перебувала.

Слідчі поки що кваліфікували подію за статтею Умисне вбивство Кримінального кодексу України та з’ясовують усі обставини.

Джерело: Поліція Черкаської області

Фото: Поліція Черкаської області

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