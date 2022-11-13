На базі відпочинку у Чорноморську спалахнула пожежа
У місті Чорноморськ Одеської області на території бази відпочинку, яка не працює, загорівся один із будинків.
Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на ДСНС області.
Займання літнього будинку по вулиці Пляжна сталося рано-вранці.
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Інформації щодо постраждалих немає.
У соціальних мережах публікують відео та фото пожежі. Вогонь дуже сильний, в небі підіймається величезний стовп густого чорного диму.
Повідомляється, що пожежа сталася на базі відпочинку Чайка.
8 листопада повідомлялося, що у Києві на лівому березі спалахнула пожежа на ринку. Вогонь швидко загасили. Постраждалих немає.
Фото: скриншот Думська