Листопад, 13 в 11:15

У місті Чорноморськ Одеської області на території бази відпочинку, яка не працює, загорівся один із будинків.

Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на ДСНС області.

Займання літнього будинку по вулиці Пляжна сталося рано-вранці.

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Інформації щодо постраждалих немає.

У соціальних мережах публікують відео та фото пожежі. Вогонь дуже сильний, в небі підіймається величезний стовп густого чорного диму.

Повідомляється, що пожежа сталася на базі відпочинку Чайка.

8 листопада повідомлялося, що у Києві на лівому березі спалахнула пожежа на ринку. Вогонь швидко загасили. Постраждалих немає.

Фото: скриншот Думська