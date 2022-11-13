Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події

На базі відпочинку у Чорноморську спалахнула пожежа

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
На базі відпочинку у Чорноморську спалахнула пожежа

У місті Чорноморськ Одеської області на території бази відпочинку, яка не працює, загорівся один із будинків.

Про це повідомляє місцеве видання Думська з посиланням на ДСНС області.

Займання літнього будинку по вулиці Пляжна сталося рано-вранці.

Зараз дивляться

Інформації щодо постраждалих немає.

У соціальних мережах публікують відео та фото пожежі. Вогонь дуже сильний, в небі підіймається величезний стовп густого чорного диму.

Повідомляється, що пожежа сталася на базі відпочинку Чайка.

8 листопада повідомлялося, що у Києві на лівому березі спалахнула пожежа на ринку. Вогонь швидко загасили. Постраждалих немає.

Фото: скриншот Думська

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка