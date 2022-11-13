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Факти / Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: поранені дві жінки

Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: поранені дві жінки

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: поранені дві жінки

Вночі російські військові обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. У місті є значні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, окупанти з Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь.

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Вночі у місто прилетіло майже 40 ворожих снарядів.

Поранення дістали дві жінки – 46 та 82 років. Обидві у стані середньої тяжкості госпіталізовані.

Крім того, обстрілами пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, майже 20 господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.

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