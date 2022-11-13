Окупанти випустили по Нікополю 40 снарядів: поранені дві жінки
Вночі російські військові обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. У місті є значні руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, окупанти з Градів та важкої артилерії обстріляли Нікопольську та Марганецьку громади. Найбільше постраждав Нікополь.
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Вночі у місто прилетіло майже 40 ворожих снарядів.
Поранення дістали дві жінки – 46 та 82 років. Обидві у стані середньої тяжкості госпіталізовані.
Крім того, обстрілами пошкоджені понад 40 багатоповерхових та приватних будинків, майже 20 господарських споруд, кілька газогонів та ліній електропередач.