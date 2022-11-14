Коригував вогонь росіян по системі ППО у Харкові: СБУ затримала зрадника

Листопад, 14 в 15:11

Кіберфахівці СБУ викрили харків’янина, який передавав російським спецслужбам інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ, зокрема системи протиповітряної оборони на території області.

Ворог використовував розвіддані для нанасення прицільних ударів по Харкову, хоча сам російський агент мешкав на Салтівці, яка найбільше постраждала від ворожих обстрілів.

Чоловік влітку почав шукати шляхи виходу на російські спецслужби, щоб допомогати у війні проти України, викладаючи у соцмережах інформацію про місця тимчасового базування підрозділів Сил оборони.

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Після публікації забороненої інформацію позиції української ППО п’ять разів піддавалися прицільним обстрілам.

Йому оголошено підозру за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про розташування Збройних сил України). Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

До суду він перебуватиме під вартою.