Намагався прикинутися “місцевим”: у Херсоні СБУ затримала військового РФ

Листопад, 14 в 16:21

Служба безпеки України затримала у Херсоні переодягненого російського військового.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, чоловік був перевдягнений у цивільну форму і намагався прикинутися “місцевим”.

— Після розмови зі співробітниками СБУ він зізнався, що є професійним військовим із 69-ї окремої бригади прикриття збройних сил РФ, – йдеться у повідомленні.

Служба безпеки встановила, що його завданням у звільненому від рашистів Херсоні був збір інформації, коригування вогню по ЗСУ та проведення диверсій.

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Окупанта виявили завдяки системним і послідовним стабілізаційним заходам, які СБУ та Нацполіція проводять на деокупованій території.

В СБУ додали, що на рашиста чекають довгі розмови зі слідчими Служби безпеки, які документують усі злочини окупантів.

Після звільнення правого берега Херсонщини від окупантів 11 листопада, голова Нацполіції України Ігор Клименко повідомив, що стабілізаційні заходи на деокупованих територіях області, зокрема зачистки звільнених населених пунктів від окупантів, можуть тривати мінімум кілька тижнів.